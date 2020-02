Corentin Fiore : "Le Standard est un club qu'il est impossible d'oublier"

Revenu cet été en Belgique, le défenseur est retourné en Italie cet hiver. Il n'aura pas affronté son club formateur et de coeur à son grand dam.

Après être revenu sur son passage au Cercle de Bruges (lire ICI), Corention Fiore a évoqué le club de son coeur. Formé au Standard de Liège, il avait effectué ses débuts professionnels sous la tunique rouche à l'âge de 17 ans. "Le Standard est un club qu'il est impossible d'oublier. Les meilleurs supporters de Belgique et une ville en or", nous confie le Liégeois. "J'ai des souvenirs impérissables : cette ambiance, ce stade et la Coupe de Belgique remportée. J'aurais aimé y rester plus longtemps, mais malheureusement cela n'est pas passé comme prévu", explique le back gauche.

Après plusieurs saisons en bord de Meuse, le joueur avait choisi de rallier l'Italie et Palerme durant le mois de janvier 2018. "Il était question d'une prolongation puis Sa Pinto est arrivé et j'ai été mis de côté. Plus de nouvelles d'un nouveau bail et comme j'étais en fin de contrat, je pouvais partir à ce moment-là. Palerme est venu frapper à la porte et je ne pouvais refuser l'opportunité de rejoindre un club historique en Italie. Là-bas, il était difficile de s'imposer, j'ai effectué quelques entrées au jeu. Puis j'ai été prêté à Imolese en Serie C la saison d'après. On apprend beaucoup en Italie et tout peut aller très vite", a-t-il ajouté.

Le joueur de 24 ans ne perd pas de vue les prestations de ses anciennes couleurs. "Je suis toujours les matchs du Standard. Quand je suis en Belgique et que je peux aller voir un match, je me rends directement à Sclessin. Avec Michel Preud'homme à sa tête, le club peut aller loin. En plus d'être une icône, c'est un entraîneur du top et cela se ressent directement. J'en ai fait l'expérience en affrontant Bruges à l'époque quand il était le technicien des Blauw en Zwart. Il a reconstruit le Club et regardez où ils sont à l'heure actuelle, il ferait de même avec le Standard", a conclu Corentin Fiore.