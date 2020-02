Sans Renaud Emond, le FC Nantes poursuit sa plongée dans le classement de Ligue 1

Les Canaris ne gagnent plus, Toulouse fait un pas de plus vers la Ligue 2.

Privé de Renaud Emond, qui s'est blessé à l'entraînement, le FC Nantes alignait tout de même plusieurs anciens pensionnaires de Pro League pour la réception de Metz: Dennis Appiah, Moses Simon et Kalifa Coulibaly étaient tous les trois titulaires, au même titre que Dylan Bronn côté messin, tandis qu'Anthony Limbombe est monté au jeu.

Insuffisant pour aller chercher la victoire, le FC Nantes qui n'a plus gagné depuis le 12 janvier dernier, se contente d'un partage blanc sur sa pelouse (0-0). Dans le top 5 il y a encore quelques semaines, les Nantais occupent désormais la dixième place, avec six unités de retard sur le top 4. Metz pointe en 14e position.

Parmi les autres résultats de la soirée, on notera la victoire de Nîmes contre Angers (1-0), le partage entre Bordeaux et Dijon (2-2) et la nouvelle défaite de la lanterne rouge, Toulouse (0-2 contre Nice) qui, avec 14 points de retard sur le premier non-relégable, file droit vers la Ligue 2.