Simone Inzaghi évoque les frères Lukaku avant la réception de l'Inter Milan

Match au sommet ce week-end en Serie A : la Lazio Rome, troisième avec 53 points, reçoit l'Inter Milan, leader avec 54 points. Simone Inzaghi a préfacé la rencontre.

En conférence de presse, l'entraîneur de la Lazio Rome a ainsi souligné le danger que constituait le duo offensif qui anime le jeu de l'Inter Milan : "En phase de non-possession, nous devrons être très attentifs et mettre de l'intensité. Lukaku et Lautaro sont des joueurs habiles avec le ballon. Il faudra également couper les trajectoires de passes vers eux", estime Simone Inzaghi.

"Ce sera un match à aborder avec lucidité, en faisant les bons choix et en sachant quoi faire en possession et en non-possession de balle". Inzaghi a également évoqué un joueur très peu utilisé avec la Lazio cette saison, mais qui a fait le buzz en cette fin de semaine avec son interview à Eleven Sports : Jordan Lukaku, monté au jeu à deux reprises seulement cette saison. "Jordan Lukaku va pouvoir nous aider ", a déclaré Inzaghi, sous-entendant qu'après sa nouvelle blessure au genou, le frère de Romelu était désormais fit et prêt à jouer. Il n'est plus monté au jeu depuis le 24 novembre 2019.