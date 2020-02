Bob Peeters savoure : "Ils n'avaient pas arrosé la pelouse avant le match en exprès"

La D1B nous offre assurément une fin de saison de rêve, avec son lot de surprises chaque week-end, même si avec encore deux rencontres au programme, l'étau se resserre désormais.

La bataille pour le dernier billet pour la finale de promotion reste ouverte et très passionnante. Vendredi, le Beerschot avait remporté le match au sommet face à OHL. Mais les Anversois ont ensuite vu Westerlo revenir en tête du classement.

En effet, les Campinois ont écarté Lommel de justesse, et cela n'a pas été facile pour l'équipe de Bob Peeters face à une équipe de Lommel engagée et accrocheuse qui a gardé le portier Berke Özer très occupé durant la rencontre.

Les fortes rafales de vent n'ont pas aidé et l'état du terrain n'était pas non plus idéal pour un match de cette importance. Et bien qu'il s'agissait apparemment d'un choix conscient, Lommel n'avait pas arrosé la pelouse avant le début du match : "Le match en retard rejoué mercredi nous était encore dans les jambes, et il y a eu aussi ce vent violent. Mais à part cela, Lommel n'avait pas arrosé le terrain. Ils savent que nous aimons construire et jouer au ballon en combinaisons, et ils avaient prévu cela. C'était fait en exprès. Et quand j'ai parlé de cela à Peter Maes, il m'a dit que 'l'eau avait disparu' comme par hasard", déplorait Bob Peeters après la rencontre au micro de Proximus Sports.