Mauvaise nouvelle supplémentaire pour Chelsea ?

Les Blues, avec Michy enfin titulaire en Premier League, se sont inclinés 0-2 contre les Red Devils ce lundi soir.

Le plein de confiance pour Manchester United qui se déplace à nouveau jeudi à Bruges. Ou une grosse débauche d'énergie, c'est selon. Pour Lampard, en revanche, le verdict est simple : c'était une mauvaise soirée. En plus de la défaite, Chelsea n'a plus qu'un point d'avance pour conserver sa quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Justement, la plus prestigieuse des compétitions reprendra la semaine prochaine pour les Londoniens. Au programme des huitièmes de finale, (forcément) un gros morceau : le Bayern Munich. Et Frank Lampard pourrait être privé de son milieu de terrain N'Golo Kanté. Le Français est sorti sur blessure après dix minutes de jeu. Son légendaire coach s'est contenté de ces mots, retranscrits par l'AFP : "C’est une blessure aux adducteurs. On va devoir l’évaluer mais cela n’a pas l’air bon".