🎥 Manchester City s'impose, De Bruyne à nouveau décisif !

Le club de Kevin De Bruyne vit en effet un moment compliqué, suite à son exclusion de la coupe d'Europe pour les deux prochaines saisons. Mais place au terrain, où les Citizens pouvaient creuser l'écart au classement en cas de victoire. Attention aux Hammers, 18e et en besoin de points.

Les hommes de Pep Guardiola débutaient solidement et Gabriel Jesus manquait une première occasion franche (6e) mais tardait à frapper après avoir élminié Fabianski. City se faisait pressant et obtenait plusieurs actions chaudes, mais sans parvenir à concrétiser.

La récompense arrivait finalement à la demi-heure, Rodri plaçait une tête décroisée imparable sur le corner de De Bruyne. Le Diable offrait au passage son 16e assist de la saison en Premier League. Ultra-dominateur, City rentrait au vestiaire avec une avance méritée même si les hommes de Guardiola auraient pu alourdir le score, face à des Hammers dépassés.

Après la pause, les Mancuniens gardaient la maitrise et KDB tantôt passeur, se muait en buteur (62e) bien servi par Silva.

kevin de bruyne makes it two for man city... west ham are so dead... #mciwhu pic.twitter.com/SI6J6q2yyQ