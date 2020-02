Marco Verratti : "Derrière sa télé, c'est facile de parler"

Le Borussia Dortmund a pris la mesure du Paris Saint-Germain (2-1) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"Jouer à l'extérieur en Ligue des champions c'est toujours difficile. Ce sont toujours des matchs particuliers, ce sont des matchs qui se jouent sur des petites choses. Derrière sa télé, c'est facile de parler, c'est comme ça. Il faut tout donner sur le terrain, bien sûr on pouvait faire de meilleurs choix mais je ne pense pas que c'est la peur", a confié Marco Verratti en zone mixte. "C'était un match où il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Ce sont des rencontres qui se jouent sur 180 minutes, ce n'est pas fini. On va se reposer et après on aura un gros match à la maison, devant nos supporters. En Europe, à domicile, on a toujours fait de grands matchs et on a besoin de faire un grand match encore pour passer en quart de finale. Haaland ? Il a fait son travail, c'est un garçon qui ces derniers sept ou huit mois a fait de grandes choses. C'est un très bon joueur", a souligné l'Italien.

"Inquiet pour le match retour ? Non, moi je ne suis pas satisfait ce soir, après inquiet... Dans le football, si tu gagnes tu es un phénomène et si tu perds tu es nul, mais on l'a vu aussi dans les dernières éditions de la C1, on avait gagné le match aller et après on est sortis. Cela se joue sur 180 minutes, on doit voir les choses qu'on peut mieux faire, on va jouer à la maison, on a marqué un but, ce qui est très important à l'extérieur. Je pense qu'on a les capacités de gagner chez nous et c'est pour ça que c'est encore ouvert. On doit rester tous unis et aller chercher ce quart de finale", a conclu Verratti.