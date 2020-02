Braithwaite compte saisir sa chance au Barça : "J'y ai toujours cru"

La nouvelle recrue surprise du Barça a été présentée à la presse et a partagé ses ambitions et sa motivation.

Martin Braithwaite est donc Catalan. Le Danois a été acheté pour pallier aux longues blessures de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé : "J’ai été surpris sur le moment mais en fait, pas tant que ça", déclarait l'ancien Toulousain.

"Comme je l’ai déjà dit, cela a toujours été mon ambition de jouer à ce niveau. J’ai toujours travaillé dur pour ça, et j’y ai toujours cru. Barcelone joue le meilleur football du monde. J’ai étudié tous les joueurs, toutes les passes, les mouvements etc. et je vais continuer à le faire ces prochains jours", confiait l’international danois.

Le Barça accueille Eibar samedi, l'occasion de probablement voir Braithwaite faire ses grands débuts.