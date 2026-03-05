Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"
Photo: © photonews

L'ancien Rouche Moussa Djenepo évolue à Esteghlal, en D1 iranienne, depuis l'été dernier et son départ du Standard. Suite à la guerre en Iran, il a quitté le pays.

L'été passé, Moussa Djenepo (27 ans) quittait le Standard et s'offrait un défi étonnant : il signait à Esteghlal, l'un des plus grands clubs de D1 iranienne. Là, il était entraîné jusqu'à il y a peu par Sa Pinto, lui aussi passé par Sclessin. 

Et si sur le plan sportif, tout ne se passait jusqu'ici pas au mieux, avec 9 apparitions seulement en championnat pour aucun but, c'est désormais l'extrasportif qui a précipité la fin de l'histoire iranienne pour Djenepo.

L'offensive lancée par les USA et Israël en Iran a en effet embrasé le Moyen Orient, et suspendu toute activité footballistique sur le territoire iranien. Moussa Djenepo n'avait pas encore donné de nouvelles : c'est chose faite. Il a quitté le pays.

Moussa Djenepo quitte Esteghlal

"Après un long et éprouvant périple sur la route de Téhéran à Bamako suite aux attaques, je suis arrivé sain et sauf", écrit le Malien. "Ce voyage n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui en sécurité". 

Moussa Djenepo en profite pour d'ores et déjà faire ses adieux à Esteghlal, où il était sous contrat jusqu'en 2027 mais ne compte visiblement pas revenir. "Au-delà des difficultés, j'ai aussi vécu une belle aventure. J'ai passé de bons moments et apprécié chaque rencontre", affirme-t-il. 

"Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, appelé ou pris de mes nouvelles. Votre soutien m'a profondément touché (...) J'ai également une pensée particulière pour mes amis et coéquipiers iraniens ainsi que pour le peuple iranien", conclut Djenepo. "Que la paix, la stabilité et la sécurité reviennent rapidement". 

