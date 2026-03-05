Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

Lieven Maesschalck, le kiné de Kevin De Bruyne, a donné des nouvelles rassurantes concernant le Diable Rouge. Le joueur, qui a récemment repris l'entraînement collectif, est très proche d'un retour après cinq mois sur la touche.

"Tout se passe pour le mieux, Kevin se sent de mieux en mieux," a souligné Lieven Maesschalck à propos de Kevin De Bruyne au micro d'Het Laatste Nieuws.

Son retour dans le groupe napolitain est un élément très important, comme le confirme le kiné : "C'est essentiel qu'il soit de retour dans le groupe. Le rythme n'est en effet plus dicté par Kevin lui-même, mais par le groupe et l'interaction avec ses coéquipiers.

Le processus se déroule bien. L'avantage, c'est que Kevin connaît parfaitement son corps. Il peut rester en contrôle et sentir quand il peut fournir un effort supplémentaire."

Il pourrait déjà être de retour ce vendredi contre le Torino en championnat : "Oui, je pense qu'il est prêt. Pas un match complet, mais il est prêt pour jouer quelques minutes"

La trêve internationale

En ce qui concerne la trêve internationale de fin mars, il est important que Kevin De Bruyne y participe selon Lieven Maesschalck : "Naples voudra sans doute privilégier ses propres intérêts, de peur qu'il y ait une rechute. Mais la sélection nationale fait partie de son processus de réintégration. Kevin est un leader. On pourra toujours discuter de son temps de jeu et des matches qu'il disputera, mais je pense qu'il est important qu'il soit convoqué.





Il doit être prêt pour la Coupe du Monde. Une fois sur place, il faut pouvoir compter sur lui à 100 %. La Coupe du Monde a toujours été cruciale pour De Bruyne," a conclu le kiné.