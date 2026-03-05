Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis

Alors qu'on le citait encore l'été dernier parmi les candidats au départ, afin de miser pleinement sur Moussa N'Diaye, Ludwig Augustisson est entre-temps devenu une valeur sûre indiscutable.

Dans une équipe dont les performances fluctuent terriblement, il incarne la stabilité. Son parcours en dit long. Après une période de prêt en provenance du FC Séville, le Suédois a signé un contrat jusqu'en 2027, sans que cela ne garantisse pour autant une place de titulaire. Pourtant, le scénario s'est complètement inversé ces derniers mois.

Ludwig Augustinsson est en effet l'un des premiers noms que Jérémy Taravel pose sur la feuille de match le week-end. Et ce alors que l'été passé, on le citait sur le départ : non pas que le club voulait absolument s'en séparer, mais si un club offrait une somme intéressante, il pouvait partir, car Anderlecht misait sur Moussa N'diaye.

Résultat : N'diaye est parti à Schalke 04, n'a convaincu personne cette saison, et Augustinsson est toujours là. Sa période d'absence a correspondu à une mauvaise passe pour les Mauve & Blanc. Dans les périodes agitées, les entraîneurs se tournent vers des joueurs dont ils savent exactement ce qu'ils vont obtenir. Et avec Augustinsson, c'est le même niveau, semaine après semaine.

Augustinsson a gagné son duel avec N'diaye

Tous les coaches apprécient sa fiabilité. Augustinsson passe rarement sous le minimum syndical exigé à Anderlecht et commet très peu d'erreurs défensives. Pas de coups d'éclat spectaculaires, mais presque toujours un 6/10 ou plus. Il ne devient pas un chouchou du public pour ses fulgurances, mais bien pour la sécurité qu'il apporte - pas pour rien qu'il a été comparé à un certain Oli Deschacht.

Tactiquement, il est en outre crucial dans l'occupation actuelle du terrain. Avec les impulsions offensives d'Ilay Camara sur l'autre flanc, Anderlecht bascule souvent, en phase de possession, vers un système à trois défenseurs. Augustinsson reste alors plus bas et veille à l'équilibre. Sa rigueur défensive permet à Camara d'évoluer plus haut.





À cela s'ajoute son rôle en dehors du terrain. Avec 56 sélections avec la Suède, c'est un joueur expérimenté, membre du groupe des capitaines et un exemple dans le vestiaire. Un modèle de professionnalisme, dont le RSCA n'envisage plus de se séparer une seconde !