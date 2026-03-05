Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

Ce week-end, le RSC Anderlecht fait face à un énorme test : un déplacement au Club Bruges. Nathan De Cat jouera un rôle crucial dans ce match si les Mauves veulent faire un résultat.

Le match aller avait tourné en faveur du RSC Anderlecht, et les Mauve & Blanc se rendent au Jan Breydel sur une bonne dynamique. Pourront-ils encore piéger le Club de Bruges ? Pour y parvenir, il faudra que Nathan De Cat soit dans un bon jour.

Car semaine après semaine, le "ket" de Neerpede impressionne. Il fait partie des meilleurs joueurs de Pro League, et ça n'a pas échappé à une véritable icône du Jan Breydel : Franky Van der Elst, qui le compare à l'un de ses anciens coéquipiers.

Nathan De Cat, destiné à une carrière exceptionnelle ?

"Le nouveau Ceulemans ? Oui, c'est exact qu'il y a de ça. Même si Jan évoluait un peu plus haut sur le terrain", déclare Van der Elst dans le Nieuwsblad. "Mais Nathan a le même langage corporel et une telle manière de comprendre le jeu".

"On peut toujours attendre quelque chose de lui quand il a le ballon", ajoute le quintuple champion de Belgique avec Bruges. "C'est incroyable qu'un garçon de 17 ans évolue déjà à un tel niveau".



Pour Van der Elst, c'est clair : "S'il peut rester épargné par les blessures et progresser à son rythme, De Cat est prédestiné à une carrière exceptionnelle".