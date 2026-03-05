Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce week-end, le RSC Anderlecht fait face à un énorme test : un déplacement au Club Bruges. Nathan De Cat jouera un rôle crucial dans ce match si les Mauves veulent faire un résultat.

Le match aller avait tourné en faveur du RSC Anderlecht, et les Mauve & Blanc se rendent au Jan Breydel sur une bonne dynamique. Pourront-ils encore piéger le Club de Bruges ? Pour y parvenir, il faudra que Nathan De Cat soit dans un bon jour.

Car semaine après semaine, le "ket" de Neerpede impressionne. Il fait partie des meilleurs joueurs de Pro League, et ça n'a pas échappé à une véritable icône du Jan Breydel : Franky Van der Elst, qui le compare à l'un de ses anciens coéquipiers. 

Nathan De Cat, destiné à une carrière exceptionnelle ? 

"Le nouveau Ceulemans ? Oui, c'est exact qu'il y a de ça. Même si Jan évoluait un peu plus haut sur le terrain", déclare Van der Elst dans le Nieuwsblad. "Mais Nathan a le même langage corporel et une telle manière de comprendre le jeu". 

"On peut toujours attendre quelque chose de lui quand il a le ballon", ajoute le quintuple champion de Belgique avec Bruges. "C'est incroyable qu'un garçon de 17 ans évolue déjà à un tel niveau".


Pour Van der Elst, c'est clair : "S'il peut rester épargné par les blessures et progresser à son rythme, De Cat est prédestiné à une carrière exceptionnelle". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (08/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Nathan De Cat
Franky Van der Elst

Plus de news

Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis Analyse

Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis

18:40
Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

18:20
Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

18:00
Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

13:00
Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

17:00
Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

16:30
2
Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

11:00
1
Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

16:00
Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

15:31
2
Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

14:00
Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

14:30
Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

13:30
Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

12:40
David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

12:20
1
Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

11:20
Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

07:00
3
Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

12:00
Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite

Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite

11:40
Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

10:30
"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

10:00
Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

09:30
Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

09:00
Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

06:20
1
🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

08:30
"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

08:00
Jérémy Doku est de retour de blessure

Jérémy Doku est de retour de blessure

07:40
Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

22:30
"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

07:20
Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

06:40
Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

23:00
La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

22:00
L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

21:40
Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

19:00
Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

21:20
Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

21:00
Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

20:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/03 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved