"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

Avec onze points d'avance sur Dortmund, le Bayern est bien lancé pour remporter son 35e titre de champion. Vincent Kompany ne veut cependant pas voir son équipe trop belle trop vite.

L'entraîneur belge est conscient que les choses peuvent rapidement évoluer : "Nous avons déjà eu onze points d’avance et nous savons à quelle vitesse cela peut changer. Nous nous concentrons uniquement sur nos performances et sur nos victoires."

Vincent Kompany ne fait pas l'aveugle sur le classement : "J’ai regardé le classement une fois après le match contre Dortmund et il était favorable."

Ce vendredi, le Bayern affrontera le Borussia Mönchengladbach à l'Allianz Arena. Le coach bavarois pense pour le moment uniquement à ce prochain objectif, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

Vincent Kompany avance match par match

"Mais après cela, seule la rencontre contre Gladbach compte", a-t-il pointé. "Cela peut sembler être un cliché, mais pour moi, c’est une manière de vivre."

Le bilan du Bayern est plus que jamais favorable. Après 24 journées, le club bavarois compte 63 unités avec un bilan de 20 victoires, trois nuls et une seule défaite. Le deuxième, Dortmund, compte 52 points avec le même nombre de matchs disputés pour 15 succès, sept partages et deux revers.