Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

Philippe Clément a plus ou moins assuré Norwich City de son maintien en Championship. La prochaine étape sera la remontée en Premier League.

Quand Philippe Clément a repris Norwich City en mains, les Canaris étaient au plus mal. Ils figuraient en effet en position de relégable en Championship, une situation catastrophique pour un club qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Premier League et son antichambre.

En quelques mois, Clément a totalement redressé Norwich City. Adoré des supporters, il a mis en place un style de jeu chatoyant et permis aux jeunes joueurs du club de se développer, tout en enchaînant les bons résultats : 11 victoires en 20 matchs.

Norwich City et Philippe Clément promus en 2027 ?

Norwich City est donc dorénavant à peu près assuré de se maintenir en Championship : les Canaris comptent 10 points d'avance sur la zone rouge. Quant à rêver de remonter dès cette saison, ce sera quasi-impossible, car les Playoffs pour la promotion sont à 12 points.

Ce sera l'objectif n°1 de Clément et des Yellows la saison prochaine, et ils ont reçu en ce sens une assez bonne nouvelle. En effet, l'EFL a révélé que lors de la saison 2026-2027, les barrages de promotion concerneront désormais 6 équipes et non plus quatre.



Autrement dit : derrière le champion et son dauphin, automatiquement promus, les équipes classées de la 3e à la 8e place se disputeront le dernier ticket pour la montée. Le format précis n'est pas connu, mais il est probable que les 3e et 4e soient directement qualifiés pour les demi-finales, tandis que les autres équipes joueront un tour supplémentaire.