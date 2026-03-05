"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

Que pense Eden Hazard de l'équipe nationale actuelle ? L'ancien Diable Rouge s'est exprimé au micro de la RTBF sur la nouvelle génération.

"Je suis allé voir le premier match de la période Rudi Garcia. C’est une période de transition avec des anciens comme Romelu (Lukaku), Kevin (De Bruyne), Thibaut (Courtois), des jeunes qui poussent. C’est un beau mixte," a souligné Eden Hazard.

Le statut d'outsider des Diables Rouges avant le Mondial est positif selon lui : "Ils sont un peu en retrait par rapport aux favoris. C’est très bien de commencer une compétition avec ce statut. Tu sais qu’il y a des bons joueurs et tu sais que tu peux aller loin."

La légende du football belge cite certains noms : "Jérémy Doku est encore jeune. On l’a vu grandir. On a vu que c’était un talent spécial. Tu as encore les De Ketelaere et d’autres bons jeunes. Tout est réuni pour faire une belle Coupe du monde.

Je suis confiant parce que je connais la plupart des joueurs et je sais comment fonctionnent les plus âgés. Certains vont jouer leur quatrième Coupe du monde."

La Belgique en quarts de finale ?

Lire aussi… Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"›

Mais alors, que serait une Coupe du monde réussie pour les Diables Rouges cet été selon Eden Hazard ? "Elle sera réussie si on n’a pas de regrets, si on a tout donné. Et si on est éliminé en quarts de finale contre une très belle équipe, il faudra juste l’accepter."