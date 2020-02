Pep Guardiola évoque son départ : "Si on ne me vire pas ..."

Pep Guardiola a récemment affirmé qu'en cas d'élimination en Ligue des Champions, il serait licencié. Le Catalan est revenu sur ces propos.

La possibilité de voir Manchester City exclu pour deux saisons de toute compétition européenne suite à la sanction de l'UEFA a fait passer au second plan les déclarations étonnantes de Pep Guardiola : mal positionné avec les Citizens en Premier League, l'entraîneur catalan a affirmé qu'en cas d'élimination en huitièmes de finale de la C1, il serait viré par la direction.

Après la victoire contre West Ham (2-0), Guardiola est revenu sur ces déclarations, évoquant notamment l'idée de rester même si City venait à être interdit d'Europe : "S'ils ne me virent pas, je reste, quoi qu'il arrive", affirme-t-il via Skysports. "J'aime ce club. C'est une situation étrange, ces choses arrivent. Mais ce n'est rien d'important. La direction fera ce qu'elle a à faire et on espère qu'en cas de qualification en Ligue des Champions, on pourra la jouer la saison prochaine".