Lokeren communique : "Aucune faillite ne sera prononcée"

Les rumeurs de faillite ont fleuri cette semaine concernant le Sporting Lokeren, mais le club les a balayées d'un revers de la main via un communiqué officiel.

Non, le Sporting Lokeren ne déposera pas le bilan. C'est ce qu'affirme le club ce vendredi via un communiqué officiel réagissant aux rumeurs de faillite ayant surgi cette semaine. Le repreneur chinois Ke Hua Sports, notamment, ne semble plus être une piste d'actualité.

Ce jeudi soir, le conseil d'admnistration de Lokeren s'est réuni et a décidé à l'unanimité "de donner toutes leurs chances aux pistes désormais existantes qui peuvent assurer l’avenir du Sporting Lokeren", lit-on. "Contrairement à toutes sortes de rumeurs, aucune faillite ne sera prononcée. Dans les prochains jours, le club va essayer de synchroniser et de finaliser ces pistes existantes. Le club et les interlocuteurs demandent de la compréhension pour le fait qu'aucun détail supplémentaire ne peut être donné afin de garantir la confidentialité des discussions en cours".

Sportivement, Lokeren est en grande difficulté : les Waeslandiens sont derniers de D1B et déjà condamnés à un barrage avec le 7e pour éviter la culbute en D1 Amateurs.