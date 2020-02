Neymar réclamé au Real Madrid

Le Real Madrid a perdu deux points importants le week-end dernier. Le Barca s'est donc rapproché à un seul petit point des Madrilènes.

Durant la semaine, Casemiro a livré un entretien sur la chaîne espagnole Onda Cero. Le Brésilien est revenu sur la saison de la Maison Blanche et sur des objectifs qui paraissent logiques pour l'un des plus grands clubs du monde.

Ce qui a plus attiré l'attention de la presse espagnole, en revanche, ce sont les déclarations du milieu défensif brésilien sur son compatriote Neymar. Il n'a pas hésité à admettre qu'il serait ravi que son employeur transfère le dribbleur fou du PSG : "Je voulais qu'il vienne à Madrid. D'ailleurs, je lui parle presque tous les jours. C'est vraiment un crack".

Casemiro, qui a disputé 22 des 24 matchs du Real en Liga cette saison, s'est également montré étonné par les qualités de son équipier Eden Hazard : "Il est très bon ; un des joueurs qui m'a le plus surpris. Il a quelque chose de plus que les autres ; il voit et pense avant tout le monde. On a tous beaucoup à apprendre de lui".