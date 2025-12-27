Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Etienne Camara a livré un match plein sur la pelouse d'Anderlecht. Mais il a également reçu sa cinquième carte jaune de la saison.

Hier soir, Yacine Titraoui n'était pas forcément à son affaire au Lotto Park. Qu'importe, Etienne Camara a pris le relais contre Anderlecht. Souvent dans l'ombre de son compère du milieu, le Français a jailli là où on ne l'attendait pas pour ouvrir le score grâce à son premier but en carrière.

Mais il a également écopé du carton jaune de trop. Pas pour sa célébration devant les supporters anderlechtois (qui a conduit à un jet de gobelet sur Antoine Bernier et à une brève interruption de la rencontre), mais pour une faute en fin de première mi-temps.

Privé de choc wallon

Camara avait écopé de quatre cartes jaunes lors des dix premières rencontres de championnat. Il était en sursis depuis le début du mois d'octobre. La cinquième lui vaut donc une journée de suspension.

"Il fallait que ça arrive, je vais pouvoir jouer libéré", reconnaissait-il en interview, conscient de devoir manquer la première journée de reprise. Seul problème, cette reprise, ce sera à l'occasion du choc wallon contre le Standard.

Face aux Rouches, Yassine Khalifi pourrait recevoir sa chance. Le jeune milieu de terrain, arrivé de la réserve de Lille cet été, n'a pas encore débuté le moindre match pour Charleroi mais fait très bonne impression lors de ses montées au jeu. Il a également gagné en confiance grâce à son rôle de titulaire avec les U20 marocains, vainqueurs de la Coupe du Monde espoirs.