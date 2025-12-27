🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

Manchester United s'est imposé 1-0 contre Newcastle, hier soir. Senne Lammens a poursuivi sur sa lancée entre les perches.

Battu à Aston Villa le week-end dernier, Manchester United comptait se racheter à l'occasion de la réception de Newcastle. Un match synonyme de douzième titularisation consécutive pour Senne Lammens dans les buts.

L'ouverture du score de Patrick Dorgu en milieu de première mi-temps a contribué à une rencontre territorialement dominée par les visiteurs. Newcastle a été jusqu'à s'approprier 76% de possession de balle en seconde mi-temps mais n'a pas trouvé la faille.

Cela s'explique par la bonne défense de Manchester, mais aussi par la bonne prestation de Senne Lammens, qui a tout de même eu deux arrêts à effectuer pour garder sa cage inviolée.

Rassurant malgré un moment de flottement

Notre compatriote s'est toutefois occasionné une belle frayeur dans le dernier quart d'heure, avec une main pas assez ferme pour détourner un corner au premier poteau. Heureusement pour lui, Newcastle n'a pas réussi à en profiter.

Senne Lammens,we cool and all but don't ever pull this Onana type shit again😭pic.twitter.com/RUqUxgsrqh



— 𝑺𝒌𝒊 (@UTD_Ski) December 27, 2025

Lammens a également été sauvé par sa barre. Un peu de réussite qui lui fera grand bien : auteur d'une cleansheet pour son tout premier match face à Sunderland, il n'avait pas réussi à tenir le zéro depuis. Tout bonus également pour Manchester United, qui remonte provisoirement à la cinquième place.