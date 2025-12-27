🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester United s'est imposé 1-0 contre Newcastle, hier soir. Senne Lammens a poursuivi sur sa lancée entre les perches.

Battu à Aston Villa le week-end dernier, Manchester United comptait se racheter à l'occasion de la réception de Newcastle. Un match synonyme de douzième titularisation consécutive pour Senne Lammens dans les buts.

L'ouverture du score de Patrick Dorgu en milieu de première mi-temps a contribué à une rencontre territorialement dominée par les visiteurs. Newcastle a été jusqu'à s'approprier 76% de possession de balle en seconde mi-temps mais n'a pas trouvé la faille.

Cela s'explique par la bonne défense de Manchester, mais aussi par la bonne prestation de Senne Lammens, qui a tout de même eu deux arrêts à effectuer pour garder sa cage inviolée.

Rassurant malgré un moment de flottement

Notre compatriote s'est toutefois occasionné une belle frayeur dans le dernier quart d'heure, avec une main pas assez ferme pour détourner un corner au premier poteau. Heureusement pour lui, Newcastle n'a pas réussi à en profiter.

Lammens a également été sauvé par sa barre. Un peu de réussite qui lui fera grand bien : auteur d'une cleansheet pour son tout premier match face à Sunderland, il n'avait pas réussi à tenir le zéro depuis. Tout bonus également pour Manchester United, qui remonte provisoirement à la cinquième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Newcastle Utd
Senne Lammens

Plus de news

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
1
Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

07:40
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

07:00
"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

06:30
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1
Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

23:10
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

21:40
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
1
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1
Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

00:30
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
7
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

20:15
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

20:01
"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 18
Manchester United Manchester United 1-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 13:30 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 16:00 Brighton Brighton
Brentford Brentford 16:00 Bournemouth Bournemouth
Burnley Burnley 16:00 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 16:00 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 16:00 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 18:30 Aston Villa Aston Villa
Sunderland Sunderland 28/12 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 28/12 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved