Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Maroc a été contraint au partage par le Mali (1-1). Malgré une organisation assez frigide, Tom Saintfiet a frappé un grand coup.

Vainqueur du match inaugural face aux Comores (2-0), le Maroc voulait encore un peu plus affirmer son statut de favori pour 'sa' CAN avec le match de ce soir face au Mali. Walid Regragui avait ainsi un match dans le match avec Tom Saintfiet, l'entraîneur belge en charge de la sélection malienne.

Les Aigles ont joué de manière très repliée, misant sur des reconversions. Mais l'attaquant Lassine Sinayoko, parfois épaulé par Yves Bissouma, s'est retrouvé bien seul, lancé face aux quatre défenseurs marocains.

L'organisation défensive malienne semblait pouvoir à l'équipe de tenir le zéro juste à la pause. Mais le Maroc a fini par forcer un penalty dans le temps additionnel. Déjà auteur de l'ouverture du score contre les Comores, Brahim Diaz a récidivé en provoquant et en transformant ce penalty.

Le Maroc joue avec son bonheur

Dos au mur, le Mali a légèrement mis le nez à la fenêtre en deuxième mi-temps. Et cela a suffi ! Lassine Sinayoko a été récompensé de ses efforts, jusque-là vain, en allant décrocher à son tour un penalty. Il s'est lui aussi fait justice lui-même pour égaliser à la surprise générale, sur le seul tir cadré malien de la partie (64e, 1-1).


Piqué au vif, le Maroc a alors poussé tant et plus dans la dernière demi-heure. Mais les Maliens sont restés solides, résistant jusqu'au bout des dix minutes de temps additionnel. Après avoir déjà partagé contre la Zambie lors du premier match, les hommes de Tom Sainfiet décrochent leur deuxième point, tandis que le Maroc reste premier, avec quatre unité. Tout se jouera lors du dernier match contre les Comores.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Mali
Maroc
Tom Saintfiet

Plus de news

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

21:40
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
4
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

20:15
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

20:01
"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

20:00
🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

19:30
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

18:06
Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

17:30
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

16:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Egypte Egypte 1-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Maroc Maroc 1-1 Mali Mali
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved