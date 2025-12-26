Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc a été contraint au partage par le Mali (1-1). Malgré une organisation assez frigide, Tom Saintfiet a frappé un grand coup.

Vainqueur du match inaugural face aux Comores (2-0), le Maroc voulait encore un peu plus affirmer son statut de favori pour 'sa' CAN avec le match de ce soir face au Mali. Walid Regragui avait ainsi un match dans le match avec Tom Saintfiet, l'entraîneur belge en charge de la sélection malienne.

Les Aigles ont joué de manière très repliée, misant sur des reconversions. Mais l'attaquant Lassine Sinayoko, parfois épaulé par Yves Bissouma, s'est retrouvé bien seul, lancé face aux quatre défenseurs marocains.

L'organisation défensive malienne semblait pouvoir à l'équipe de tenir le zéro juste à la pause. Mais le Maroc a fini par forcer un penalty dans le temps additionnel. Déjà auteur de l'ouverture du score contre les Comores, Brahim Diaz a récidivé en provoquant et en transformant ce penalty.

Le Maroc joue avec son bonheur

Dos au mur, le Mali a légèrement mis le nez à la fenêtre en deuxième mi-temps. Et cela a suffi ! Lassine Sinayoko a été récompensé de ses efforts, jusque-là vain, en allant décrocher à son tour un penalty. Il s'est lui aussi fait justice lui-même pour égaliser à la surprise générale, sur le seul tir cadré malien de la partie (64e, 1-1).



Piqué au vif, le Maroc a alors poussé tant et plus dans la dernière demi-heure. Mais les Maliens sont restés solides, résistant jusqu'au bout des dix minutes de temps additionnel. Après avoir déjà partagé contre la Zambie lors du premier match, les hommes de Tom Sainfiet décrochent leur deuxième point, tandis que le Maroc reste premier, avec quatre unité. Tout se jouera lors du dernier match contre les Comores.