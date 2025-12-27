Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur
Photo: © photonews

Dans le milieu, Stijn Stijnen est régulièrement surnommé 'L'empereur de la récidive'. Et au vu de ses statistiques personnelles, cela ne semble pas usurpé.

Vous projetez de déménager prochainement ? Appelez donc Stijn Stijnen. Il a certainement encore quelques cartons à disposition. L'entraineur du Patro Eisden les accumule depuis un certain temps. Contre Eupen, il a encore frappé fort.

Averti dès la quatrième minute pour avoir protesté de manière trop virulente contre le carton rouge infligé à son joueur Ridwane M’Barki, Stijnen s'est emporté au coup de sifflet final. Lorsque le quatrième arbitre l'a informé qu'il allait recevoir une deuxième jaune, il a quitté le terrain.

Une attitude pas au goût de Massimiliano Ledda, qui a fini par prononcer l'exclusion directe. Et ce n'est pas tout : son comportement lui vaut d'être sous la menace du parquet fédéral. Ce dernier a demandé une suspension de deux matchs.

Pas un enfant de coeur

Son bilan est tout simplement inégalable : 15 mois de suspension ainsi que 50 matches manqués pour raisons disciplinaires. Un chiffre déjà appelé à gonfler en début d'année.

S'assagira-t-il donc un jour ? Cela n'en prend pas le chemin : ses 'statistiques' sur la saison renseignent dix cartes jaunes ainsi que deux cartes rouges. Et nous n'en sommes pas encore au mois de janvier. Une bonne résolution en vue pour 2026 ?

Stijn Stijnen

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
