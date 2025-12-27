Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Monaco! 65

Sébastien Pocognoli a vécu un début de mandat agité à Monaco. George Ilenikhena pensait avoir un coup à jouer avec son arrivée mais n'a pas beaucoup plus de minutes.

Krépin Diatta n'est pas le seul ancien de Pro League à composer l'effectif de Monaco. Toujours dans le secteur offensif, George Ilenikhena tente lui aussi de se faire une place. L'Antwerp se félicite encore tous les jours de la plus-value réalisée sur son transfert.

Le Great Old avait pourtant osé en allant le chercher pour six millions à Amiens, alors qu'il venait à peine de passer professionnel et n'avait pas encore fêté ses 17 ans. Ses nombreuses montées au jeu décisives (dont celle face au FC Barcelone en Ligue des Champions) ont marqué les esprits.

Joker de luxe, avec moins de réussite qu'en Belgique

Un an plus tard, Monaco déposait près de 18 millions sur la table. Les exigences sont ainsi plus élevées. Mais son statut semble resté le même : seulement six titularisations en Ligue 1 la saison dernière, deux cette saison.

L'arrivée de Sébastien Pocognoli n'a pas changé grand chose à sa situation. Mika Bereth et Folarin Balogun lui sont préférés devant. Sa seule titularisation depuis le changement d'entraîneur ? Lors de la défaite 4-1 à Rennes, il avait été parmi les premiers à sortir. Avec un contrat jusqu'en juin 2029, Ilenikhena a encore le temps. Il n'a d'ailleurs toujours que 19 ans.


Mais un départ est de plus en plus souvent évoqué. Selon L'Equipe, l'Eintracht Francfort serait intéressé par le relancer en janvier. George Ilenikhena a beau être un talent précoce, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
George Ilenikhena

Plus de news

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

07:00
"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

06:30
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1
Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

23:10
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

21:40
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
1
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
6
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

20:15
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

20:01
"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

20:00
🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

19:30
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

00:30
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

18:06
Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

17:30
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

16:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 17
Toulouse Toulouse 02/01 Lens Lens
Monaco Monaco 03/01 Lyon Lyon
Nice Nice 03/01 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 03/01 Rennes Rennes
Marseille Marseille 04/01 Nantes Nantes
Lorient Lorient 04/01 Metz Metz
Brest Brest 04/01 Auxerre Auxerre
Le Havre Le Havre 04/01 Angers Angers
PSG PSG 04/01 Paris FC Paris FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved