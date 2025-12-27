Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Sébastien Pocognoli a vécu un début de mandat agité à Monaco. George Ilenikhena pensait avoir un coup à jouer avec son arrivée mais n'a pas beaucoup plus de minutes.

Krépin Diatta n'est pas le seul ancien de Pro League à composer l'effectif de Monaco. Toujours dans le secteur offensif, George Ilenikhena tente lui aussi de se faire une place. L'Antwerp se félicite encore tous les jours de la plus-value réalisée sur son transfert.

Le Great Old avait pourtant osé en allant le chercher pour six millions à Amiens, alors qu'il venait à peine de passer professionnel et n'avait pas encore fêté ses 17 ans. Ses nombreuses montées au jeu décisives (dont celle face au FC Barcelone en Ligue des Champions) ont marqué les esprits.

Joker de luxe, avec moins de réussite qu'en Belgique

Un an plus tard, Monaco déposait près de 18 millions sur la table. Les exigences sont ainsi plus élevées. Mais son statut semble resté le même : seulement six titularisations en Ligue 1 la saison dernière, deux cette saison.

L'arrivée de Sébastien Pocognoli n'a pas changé grand chose à sa situation. Mika Bereth et Folarin Balogun lui sont préférés devant. Sa seule titularisation depuis le changement d'entraîneur ? Lors de la défaite 4-1 à Rennes, il avait été parmi les premiers à sortir. Avec un contrat jusqu'en juin 2029, Ilenikhena a encore le temps. Il n'a d'ailleurs toujours que 19 ans.



Mais un départ est de plus en plus souvent évoqué. Selon L'Equipe, l'Eintracht Francfort serait intéressé par le relancer en janvier. George Ilenikhena a beau être un talent précoce, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation.