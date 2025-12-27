Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Zaid Romero est sur une voie de garage au Club de Bruges. Son salut pourrait passer par un retour au pays.

La saison dernière, Zaid Romero présentait déjà un bilan insuffisant pour un transfert à six millions d'euros. Le garçon n'est évidemment pas responsable du prix fixé par le marché mais a déçu : seulement six titularisations en championnat pour sa première année en Venise du Nord.

Sa seconde saison aurait pu être celle de l'éclosion, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Au-delà de la concurrence de Brandon Mechele et Joel Ordonez, le défenseur argentin ne rassure pas et s'est rendu coupable de quelques boulettes préjudiciables qui l'ont fait reculer de plusieurs crans dans la hiérarchie.

Plus en odeur de sainteté

Parti à la faute lors de la deuxième journée contre Malines, il n'a plus joué depuis lors. Romero a un temps été blessé au dos, mais ce sont avant tout des choix sportifs qui expliquent sa mise au placard. Ivan Leko ne l'a d'ailleurs encore jamais inclus sur une feuille de match.

Un départ cet hiver semble inévitable. Cela tombe bien, il y a malgré tout des candidats pour le relancer. À commencer par Estudiantes de la Plata, son ancien club. Romero y a gagné la Coupe et la Coupe de la Ligue, il y bénéficie de plus de crédit.



Selon le média local CieloSports, Estudiantes travaille à un prêt pour cet hiver. La présence de l'entraîneur Eduardo Domínguez, qui le connaît très bien et veut renforcer l'équipe en vue de la Copa Libertadores, pourrait être un facteur déterminant dans le dossier.