Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Désormais âgé de 35 ans, Mario Balotelli est toujours un joueur professionnel. Il pourrait d'ailleurs se relancer en Arabie Saoudite.

En octobre 2024, le Genoa avait tenté le tout pour le tout en rapatriant Mario Balotelli, déjà sans club depuis plusieurs mois. Cela n'avait pas été un franc succès, Super Mario ne décrochant pas la moindre titularisation pour son retour en Serie A.

Sans surprise, son contrat n'a pas été prolongé. Depuis, le joueur est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. Voici désormais six mois qu'il est sans club.

Une dernière pige en Saudi Pro League ?

Cela semble toutefois enfin bouger autour de lui. L'intérêt lui vient d'Arabie Saoudite. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Al-Ettifaq s'est proposé pour le relancer.

Le club emploie notamment Georginio Wijnaldum (que Balotelli n'a fait que croiser à Liverpool) et Moussa Dembélé, l'ancien attaquant de Lyon et de l'Atletico Madrid. Une autre vieille connaissance du football européen pourrait donc bientôt les rejoindre.



Actuellement septième de Saudi Pro League, Al-Ettifaq proposerait à Mario Balotelli un contrat jusqu'en 2028. L'ancien international italien fêtera alors ses 38 ans.