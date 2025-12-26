Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Alors que le contrat de Simon Mignolet expirera en juin 2026, le Club de Bruges ciblerait un nouveau gardien de but d'expérience : Stole Dimitrievski, dans une situation difficile à Valence. Un signe clair que l'ancien Diable Rouge ne prolongera pas ?

En l'absence de Simon Mignolet et de Nordin Jackers, blessés, c'est le jeune Dani Van den Heuvel (22 ans) qui enchaîne les rencontres entre les perches du Club de Bruges, avec l'encore plus jeune Axl De Corte (19 ans) qui prend place sur le banc.

Le duo montre de bonnes choses, mais manque clairement d'expérience pour officier au plus haut niveau et suivre les intentions brugeoises. Nordin Jackers ne sera, certes, pas de retour dans trop longtemps, et Simon Mignolet non plus, mais l'ancien Diable de 37 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026, est à un tournant clair de sa carrière.

Il pourrait trouver un accord sur une prolongation de contrat avec le Club de Bruges, ou s'en aller en fin de saison à la recherche d'un dernier défi... ou d'une retraite, qu'il aurait bien méritée après près de vingt ans de carrière.

Le Club de Bruges cible un gardien... pour remplacer Simon Mignolet ?

Alors que la question demeure à la Venise du Nord, la réponse pourrait bien venir... d'Espagne, et du quotidien AS, qui affirme que le Club de Bruges est intéressé, au même titre que Bournemouth et le Genoa, par Stole Dimitrievski (32 ans), le gardien international macédonien (85 sélections) qui arrivera en fin de contrat à Valence au mois de juin.



Dans un récent podcast, il avait ouvert la porte à un départ de Valence après avoir été "privé" de transfert l'été dernier et avoir été mis sur le banc par son entraîneur au profit de Julen Agirresabala. Valence est enclin à le laisser partir, étant donné qu'il n'a joué que deux matchs de Coupe du Roi cette saison et que le club compte déjà un gardien remplaçant, en la personne de Cristian Rivero.