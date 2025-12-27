Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht a besoin d'un attaquant, Besnik Hasi l'a encore rappelé en conférence de presse. Keisuke Goto est en forme, mais il a fermé la porte à un retour cet hiver.

En inscrivant un doublé, Keisuke Goto a porté Saint-Trond vers la victoire sur la pelouse du Standard. L'attaquant japonais en est à 8 buts cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur du STVV...mais aussi d'Anderlecht, à qui il appartient toujours.

Ce n'est un secret pour personne, les Mauves se cherchent du renfort en pointe. Pour l'heure, Thorgan Hazard (6 buts) et Nilson Angulo (4) sont les meilleurs artificiers du Sporting. Mihajlo Cvetkovic est méritant mais n'a plus marqué depuis huit matchs, tout comme Adriano Bertaccini.

“Bien sûr, je veux un attaquant", a déjà reconnu Besnik Hasi. "Dolberg est parti et nous connaissons la situation de Vazquez. Keisuke voulait absolument du temps de jeu que nous ne pouvions difficilement garantir. Au Stayen, il est dans un environnement qui lui correspond mieux au niveau de la langue".

Concentré sur sa tâche 

Voir Goto prendre le penalty et marquer au Lotto Park l'a montré : Saint-Trond a beau être un concurrent direct pour son club propriétaire au classement, cela ne l'empêchera pas de donner son maximum pour permettre aux siens de terminer devant le Sporting.


Hier, après son doublé à Sclessin, il l'a encore confirmé : "Moi, revenir à Anderlecht dès cet hiver ? Il n'y a aucune chance. C'est absolument certain. Je ne reviendrai pas prématurément. Je veux continuer à jouer pour Saint-Trond jusqu'à la fin du championnat".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Keisuke Goto

Plus de news

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
1
Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

07:40
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

07:00
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

06:30
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
1
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
7
Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

23:10
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

20:01
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

21:40
🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

19:30
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

00:30
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved