Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Anderlecht a besoin d'un attaquant, Besnik Hasi l'a encore rappelé en conférence de presse. Keisuke Goto est en forme, mais il a fermé la porte à un retour cet hiver.

En inscrivant un doublé, Keisuke Goto a porté Saint-Trond vers la victoire sur la pelouse du Standard. L'attaquant japonais en est à 8 buts cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur du STVV...mais aussi d'Anderlecht, à qui il appartient toujours.

Ce n'est un secret pour personne, les Mauves se cherchent du renfort en pointe. Pour l'heure, Thorgan Hazard (6 buts) et Nilson Angulo (4) sont les meilleurs artificiers du Sporting. Mihajlo Cvetkovic est méritant mais n'a plus marqué depuis huit matchs, tout comme Adriano Bertaccini.

“Bien sûr, je veux un attaquant", a déjà reconnu Besnik Hasi. "Dolberg est parti et nous connaissons la situation de Vazquez. Keisuke voulait absolument du temps de jeu que nous ne pouvions difficilement garantir. Au Stayen, il est dans un environnement qui lui correspond mieux au niveau de la langue".

Concentré sur sa tâche

Voir Goto prendre le penalty et marquer au Lotto Park l'a montré : Saint-Trond a beau être un concurrent direct pour son club propriétaire au classement, cela ne l'empêchera pas de donner son maximum pour permettre aux siens de terminer devant le Sporting.



Hier, après son doublé à Sclessin, il l'a encore confirmé : "Moi, revenir à Anderlecht dès cet hiver ? Il n'y a aucune chance. C'est absolument certain. Je ne reviendrai pas prématurément. Je veux continuer à jouer pour Saint-Trond jusqu'à la fin du championnat".