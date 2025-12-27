🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."
Photo: © photonews

Le Racing Genk aurait-il dû recevoir un penalty en fin de match contre le Club de Bruges à la suite d'une faute de main de Hugo Siquet ? Oui, selon Serge Gumienny, qui estime que le VAR et l'arbitre Lawrence Visser ont interprété la phase de manière différente.

Cette 20e journée de Jupiler Pro League a démarré par un feu d'artifice ce vendredi, entre Genk et le Club de Bruges. Huit buts ont été inscrits dans cette rencontre, par huit buteurs différents, et les Blauw & Zwart se sont occasionné une sacrée frayeur après avoir mené au score.

Le marquoir affichait déjà 0-2 après 20 minutes, puis 1-3 à la mi-temps, mais Genk a ensuite totalement renversé la situation pour revenir à 3-3. Aleksandar Stankovic a directement fait 3-4 d'une superbe frappe, et à cinq minutes du terme, le dernier tournant du match est survenu.

Le Racing Genk s'est vu refuser un penalty potentiel à la suite d'une faute de main de Hugo Siquet. Lawrence Visser, arbitre de la rencontre, a été appelé par le VAR, mais a décidé de ne pas changer sa décision. Cinq minutes plus tard, Cissé Sandra marquait le 3-5 dans le temps additionnel.

Serge Gumienny clair concernant la faute de main de Hugo Siquet

Les Limbourgeois peuvent-ils se sentir lésés à la suite de la décision de Lawrence Visser ? Ancien arbitre de notre Jupiler Pro League, Serge Gumienny s'est livré au micro du Belang van Limburg. Et son avis est clair. "Dans 90 % des cas, c'est penalty, alors pourquoi pas cette fois-ci ?"

Selon lui, la différence de vision entre la VAR et l'arbitre de terrain interpelle. "Trois personnes à Tubize ont estimé qu'il y avait penalty, mais pas l'arbitre. Cela signifie-t-il qu'ils reçoivent des instructions différentes ?"

Lire aussi… 🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

Selon Serge Gumienny, l'interprétation des règles évolue tellement concernant les fautes de main que même les officiels actuels deviennent confus face à certaines situations. "À mon époque, on n'aurait jamais sifflé ça. Mais de nos jours, dans 90 % des cas, c'est penalty", a-t-il conclu.

