L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

Mathias Delorge est sur la touche du côté de La Gantoise. Le Limbourgeois a été opéré de la cheville cette après-midi.

Ne cherchez pas Mathias Delorge pour le dernier match de l'année civile de La Gantoise contre Westerlo demain soir. Le milieu de terrain est touché physiquement depuis le début du mois.

Forfait pour le déplacement à l'Union Saint-Gilloise en raison d'une entorse, il avait effectué son retour contre l'Antwerp mais n'avait été en mesure que de disputer la dernière demi-heure. Sa nouvelle absence contre le Club de Bruges laissait présager une absence plus longue que prévue.

Cela se confirme : le joueur a été opéré de la cheville cette après-midi. La durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais sa deuxième partie de saison semble clairement en danger.

Pech voor Mathias Delorge die een operatie onderging aan de enkel. De Gentse middenvelder is dus sowieso een hele tijd out. #kaagent pic.twitter.com/wf1lGVtllA — Stefan Smet (@Stefan_gent) December 26, 2025

Gand va devoir se réinventer au milieu de terrain

Un coup dur pour Rik De Mil. Après deux défaites lors de ses deux premiers matchs sur le banc des Buffalos, Rik De Mil se voit confirmer qu'il va devoir se passer d'un cadre de l'équipe pendant un certain temps.





Arrivé de Saint-Trond il y a un an et demi, Mathias Delorge s'est imposé comme un maillon essentiel du jeu des Gantois, que ce soit sous Wouter Vrancken, Danijel Milicevic ou Ivan Leko.