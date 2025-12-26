L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mathias Delorge est sur la touche du côté de La Gantoise. Le Limbourgeois a été opéré de la cheville cette après-midi.

Ne cherchez pas Mathias Delorge pour le dernier match de l'année civile de La Gantoise contre Westerlo demain soir. Le milieu de terrain est touché physiquement depuis le début du mois.

Forfait pour le déplacement à l'Union Saint-Gilloise en raison d'une entorse, il avait effectué son retour contre l'Antwerp mais n'avait été en mesure que de disputer la dernière demi-heure. Sa nouvelle absence contre le Club de Bruges laissait présager une absence plus longue que prévue.

Cela se confirme : le joueur a été opéré de la cheville cette après-midi. La durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais sa deuxième partie de saison semble clairement en danger.

Gand va devoir se réinventer au milieu de terrain

Un coup dur pour Rik De Mil. Après deux défaites lors de ses deux premiers matchs sur le banc des Buffalos, Rik De Mil se voit confirmer qu'il va devoir se passer d'un cadre de l'équipe pendant un certain temps.

Arrivé de Saint-Trond il y a un an et demi, Mathias Delorge s'est imposé comme un maillon essentiel du jeu des Gantois, que ce soit sous Wouter Vrancken, Danijel Milicevic ou Ivan Leko.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

23:10
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
4
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1
🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

20:15
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

20:01
"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

20:00
🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

19:30
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

18:06
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

17:30
Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

16:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved