L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"
L'Union patine en cette fin d'année civile. La fatigue se fait sentir, même si David Hubert ne veut pas l'évoquer trop facilement comme excuse.

Au Cercle de Bruges, l'Union Saint-Gilloise a concédé son troisième partage sur les quatre derniers matchs de championnat. Un bilan récent de 6 sur 15 qui a permis au Club de Bruges de revenir à un point. "On a oublié de tuer le match", regrette David Hubert après la rencontre, interrogé par la RTBF.

L'entraîneur saint-gillois pense notamment aux grosses occasions manquées par Anouar Ait El Hadj et Promise David à 0-1. La fatigue, physique et mentale, accumulée lors de ces dernières semaines plutôt intenses, suffit-elle à l'expliquer ? "C'est pour ça qu'ils ont tous travaillé l'an dernier. On ne se cache pas derrière ça et on ne le fera jamais".

Pas illogique de voir l'Union chercher son second souffle

"Même si cette dernière période n’a pas été grandiose, elle a été instructive. On va apprendre beaucoup de choses. On savait que ça allait arriver et être compliqué physiquement. C’est un apprentissage important dans le développement individuel mais aussi du club. Cette expérience va nous permettre d’être meilleurs ensuite", poursuit Hubert.

Le T1 unioniste retient également les 2,27 expected goals forcés par son équipe : "Nous avons une idée bien claire de ce qu’on veut créer. Il y a de plus en plus d’équipes qui s’adaptent. Cela fait partie du respect au nouveau statut qu’on a. Il faut trouver de nouvelles manières de faire déjouer ces équipes".

La trêve arrive à point nommé : "Nous avons tous sept jours pour nous ressourcer physiquement et mentalement. Ainsi, nous pourrons revenir le 4 janvier avec l'envie de poursuivre nos ambitions. Nous avons tous besoin de cette pause. Vous aussi, n'est-ce pas ? Ce fut une période très intense".

