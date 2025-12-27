Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Certains supporters de l'Union ont refusé de chanter avec leur équipe après le partage au Cercle de Bruges, ce vendredi. Une réaction qui n'a pas plu à Anouar Ait El-Hadj, qui leur a fait part de son désaccord.

L'Union Saint-Gilloise fait toujours la course en tête, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur le Club de Bruges après son partage au Cercle, ce vendredi (1-1).

Un partage qui a irrité certains supporters saint-gillois, d'autant que leur équipe menait au score au quart d'heure de jeu avant d'être rattrapée par le penalty de Gary Magnée.

Au terme d'une rencontre terminée à 10 contre 10, les joueurs et le staff de l'Union Saint-Gilloise se sont présentés, comme après chaque match, devant le kop pour entonner l'hymne du club.

Anouar Ait El-Hadj s'en prend à certains supporters qui refusent de chanter

Anouar Ait El-Hadj, l'un des premiers à se présenter, s'est toutefois retrouvé surpris de voir certains supporters refuser de chanter, voire même lui demander de faire demi-tour.

Le milieu de terrain s'est d'abord excusé, a ensuite tenté de calmer le jeu, mais a fini par exprimer son désaccord quant à la réaction des supporters. Selon nos confrères du Soir et de Het Laatste Nieuws, c'est Guillaume François qui est intervenu pour calmer les choses. Des images rares à la RUSG.



