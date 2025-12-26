Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis entamera 2026 invaincu avec le Sporting Charleroi, une sacrée performance vu le programme dantesque des Zèbres. L'ex-adjoint de Rik De Mil restera jusqu'en fin de saison, c'est une quasi-certitude.

Quand Rik De Mil a quitté Charleroi, son adjoint Hans Cornelis a immédiatement rempli le rôle de T1 intérimaire avec la perspective de finir la saison. On le sait, Mehdi Bayat n'est ni du genre à faire des folies, ni à se précipiter : si Cornelis convainquait lors des matchs de fin d'année, il avait de grandes chances de rester en place.

Et quel bilan pour l'ex-T2 : deux matchs nuls face à de grandes équipes (l'Union et Genk), et une victoire retentissante à Anderlecht. "Une victoire méritée selon moi", estimait Hans Cornelis en conférence de presse d'après-match.

Hans Cornelis ne veut pas dire qu'il a gagné sa place

Pas question, cependant, de se pousser du col pour l'ancien entraîneur du Sporting Lokeren (durant trois saisons tout de même !). "Je n'ai pas le droit de dire que j'ai gagné ma place. Je n'ai pas réalisé ça tout seul : c'est aussi grâce à mes joueurs, mon staff. On verra ce qu'il se passe dans les prochains jours, mais je suis content ce soir", reconnaît Cornelis.

Son bilan parle pour lui, d'autant que le RCSC a très bien joué par séquences ce soir. "Est-ce que c'est suffisant pour rester ? Tu ne peux jamais être sûr en football, mais je crois que Charleroi est content de mon travail", admet le coach des Zèbres. "Je vais voir avec Mehdi et Pierre-Yves dans les jours à venir".

Une chose est sûre : si on demande leur avis aux joueurs du Sporting Charleroi, ils soutiendront la candidature de Hans Cornelis. "Les joueurs croient en ce projet également et c'est surtout de ça que je suis content", conclut-il avec le sourire.