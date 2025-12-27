"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

Christian Burgess a fini son année sportive au vestiaire quelques minutes avant les autres. Il n'a que peu apprécié son exclusion.

Il y a une semaine, Christian Burgess se moquait gentiment sur Instagram de la réaction de Sven Vandenbroeck, qui estimait que l'Union Saint-Gilloise était constamment favorisée par les arbitres belges. Cette fois, c'est son propre cas que le défenseur anglais a commenté.

Au Cercle de Bruges, Burgess s'est fait exclure pour deux cartes jaunes, ce n'est que la deuxième fois que cela arrive en Pro League depuis son arrivée au Parc Duden il y a plus de cinq ans.

🟥 | Christian Burgess reçoit également un deuxième carton jaune. ❌😬 #CERUSG pic.twitter.com/6gatccigEJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

Pas convaincu par sa première jaune

Ses applaudissements ironiques envers Lothar D'Hondt à sa sortie confirment une réelle incompréhension. Sur son compte Instagram, il a reproché à l'arbitre un certain manque de cohérence, affirmant que sa première jaune ne se justifie pas ("Mon premier tacle était parfaitement correct"), et que Pieter Gerkens n'a reçu qu'un avertissement pour un tacle qu'il jugeait plus dangereux quelques minutes avant son exclusion.

Souvent à la limite dans ses interventions, Christian Burgess n'a pas su passer entre les mailles du filet, laissant l'Union terminer la partie à dix contre dix. Même si les conséquences sont finalement minimes, ils se montre not amused.



Lire aussi… Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle›

"Et certains vont encore dire que l'Union a les arbitres avec elle...", peste-t-il. David Hubert devra donc faire sans son capitaine pour la reprise en championnat contre Malines.