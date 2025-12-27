La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde
Photo: © photonews

La République Démocratique du Congo voit grand pour les semaines et les mois à venir. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une participation à la Coupe du Monde à aller chercher. D'autant que la plainte du Nigéria à l'attention des Léopards a été rejetée.

La RDC a débuté son parcours du combattant vers la Coupe du Monde 2026 en sortant le Cameroun au bout du suspense. Face au Nigeria, il avait ensuite fallu aller jusqu'aux tirs au but. Le gardien Timothy Fayulu s'était montré héroïque pour envoyer le pays aux barrages intercontinentaux.

Le Congo jouera ainsi contre le gagnant du match entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie pour l'une des deux dernières places mises en jeu pour le grand rendez-vous de l'été. Sauf que le Nigéria l'a mauvaise et n'a toujours pas lâché l'affaire depuis sa défaite.

Les Super Eagles ont contesté auprès de la FIFA l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais alignés lors du match entre les deux équipes. Neuf joueurs, parmi lesquels Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka ou Arthur Masuaku ont été pointés du doigt par la fédération nigériane.

Le Nigeria aura essayé jusqu'au bout

"La FIFA a été induite en erreur en validant l’éligibilité de ces joueurs, car il ne relève pas de la responsabilité de la FIFA d’interpréter ou de faire respecter les lois nationales sur la citoyenneté. La loi de la République démocratique du Congo n’autorise pas la double nationalité, alors que certains des joueurs concernés détiendraient une double citoyenneté. Il n’appartient pas à la FIFA de connaître les lois internes de chaque pays ; c’est pourquoi nous avons officiellement attiré son attention sur cette question et nous attendons désormais son verdict", avançait le Dr Sanusi Mohammed, secrétaire général de la Fédération nigériane.


Un verdict désormais tombé : la FIFA a rejeté la plainte du Nigéria : la RDC était dans son bon droit en alignant les joueurs mentionnés et pourra donc bien disputer les barrages continentaux. Absent en 2022, le Nigeria manquera donc bel et bien cette nouvelle Coupe du Monde.

