Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Zulte Waregem a bien démarré sa rencontre à l'Antwerp, mais a rapidement été frappé par un coup dur : son capitaine, Laurent Lemoine, a dû quitter la pelouse dès le quart d'heure de jeu.

Zulte Waregem se déplace dans un Bosuil comble pour affronter l’Antwerp, ce samedi. L’Essevee a bien entamé sa rencontre, mais a rapidement subi un coup dur.

Après seulement quinze minutes de jeu, Sven Vandenbroeck a vu son capitaine contraint de quitter la pelouse. Laurent Lemoine s’est écroulé, sans contact avec un autre joueur, alors que le ballon n’était pas dans sa zone. Il a immédiatement été remplacé par Benoit De Jaegere.

On ignore exactement ce qu’il s’est passé pour le joueur de 27 ans, mais il s’agit assurément d’un coup dur pour Zulte Waregem, tant Lemoine est devenu un pilier de la ligne défensive.

Par ailleurs, il s’agissait de son deuxième match consécutif en tant que capitaine, ce qui rend ce coup dur encore plus frustrant dans une saison déjà contrastée pour le Belgo-brésilien.

Entre fin août et début octobre, il avait déjà manqué six rencontres de championnat pour blessure. Espérons pour lui qu’il ne s’agisse pas d’une rechute, même si une blessure sans contact n’est jamais un bon signe. Zulte, qui reste dans le haut du classement de droite, n’a pas encore abandonné ses rêves de Champions Play-Offs et compte sur lui pour y parvenir.