Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Kerim Mrabti est à nouveau blessé aux ischio-jambiers. Sa reprise est d'ores et déjà compromise, un coup dur pour Malines.

Malines a confirmé hier que Kerim Mrabti sera indisponible pendant environ un mois en raison d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers. Le joueur venait tout juste de se remettre d'une blessure similaire à la même jambe. En raison de cette nouvelle blessure, il ne se rendra pas en Espagne pour le stage hivernal.

"C'est regrettable pour lui, car il jouait bien ces dernières semaines", déplore Fred Vanderbiest. Une blessure qui n'intervient pas au meilleur des moments : "C'est d'autant plus dommage que son contrat expire à la fin de cette saison".

Une page prête à se tourner ?

Le Suédois vit probablement ses derniers mois derrière les Casernes : "Il faut toujours essayer de garder un bon joueur comme Kerim, mais ces derniers mois, nous avons adopté une approche différente", répond Vanderbiest, assez évasif.

Vice-capitaine derrière Fredrik Hammar, Kerim Mrabti est à Malines depuis plus de cinq ans. L'homme aux 156 matchs pour le KV avait encore inscrit l'unique but de la rencontre face à Charleroi.



Il n'est pas le seul indisponible pour la dernière rencontre de 2025 face à Dender. Ortwin De Wolf, Amine Ouahabi, José Marsà, Ian Struyf, Dikeni Salifou et Benito Raman doivent eux aussi faire l'impasse.