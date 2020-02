Zidane plaide pour la prolongation de l'une de ses pièces majeures

Le Français s'attend à ce que la prolongation de son joueur ne soit qu'une formalité.

Sergio Ramos est sous contrat jusqu'en 2021 du côté du Real Madrid. "Je veux toujours avoir Sergio avec moi", a lâché Zidane lors de sa conférence de presse avant le match contre Levante. "C'est notre leader et c'est une référence pour nous", a indiqué le Français.

Le capitaine du la Casa Blanca souhaite disputer le prochain Euro et les Jeux Olympiques avec l'Espagne. "Bien sûr qu'il devrait y aller. S'il veut le faire, je le soutiendrai. C'est toujours bien de jouer pour son pays", a-t-il ajouté avant d'évoquer le match contre Levante.

"Nous sommes concentrés sur le match et nous nous donnerons à 100%. Nous contrôlons ce que nous allons faire sur le terrain. Sur leurs 29 points, ils en ont récolté 20 à domicile. Cela montre le genre de match auquel nous devrons faire face. Ce sera compliqué et difficile, et nous devrons être prêts à bien jouer", a conclu Zizou.