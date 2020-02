🎥 "Prolonge!": le message d'Axel Witsel et Thorgan Hazard à Roberto Martinez

L'avenir de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges est toujours en suspens. Et les Diables Rouges sont visiblement unanimes : ils espèrent que l'Espagnol prolongera. Mais ils seront aussi "heureux pour lui" si ce n'est pas le cas.

Dans une interview accordée cette semaine à Proximus Sports, Axel Witsel et Thorgan Hazard font le point sur la situation de Roberto Martinez. Et le message des deux Borussen est clair : "On espère qu’il restera avec nous", commence Axel Witsel.

"On ne peut pas non plus être égoïste"

"Si on a un mot à lui dire, c’est : ‘prolonge’. Mais tous les joueurs veulent le meilleur pour lui, parce qu’il le mérite, il a fait du très bon travail en sélection", enchaîne Thorgan Hazard. "Ce sera à lui de faire son choix. Mais c’est clair que ça nous arrangerait qu'il resigne."

L’Espagnol a su créer une excellente relation avec les Diables, mais s’il doit partir, ils l’accepteront sans rechigner. "Il est top et tout le monde apprécie sa méthode de travail. (...) Mais on ne peut pas être égoïste et penser qu’à nous et s’il décide de partir pour un nouveau challenge dans un top club, on sera aussi heureux pour lui."