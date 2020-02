Un cadre de Manchester City laisse la porte ouverte à un transfert au Real Madrid !

Flatté par l'intérêt de la Casa Blanca, l'ailier des Skyblues n'exclut aucune option pour son futur.

Même s'il insiste quant au fait qu'il reste un joueur de Manchester City où il est sous contrat jusqu'en 2023, Raheem Sterling a laissé la porte ouverte en vue d'un éventuel transfert au Real Madrid.

Métamorphosé depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc mancunien, l'international anglais a réussi à franchir la barre des 20 buts pour la troisième fois consécutive. De quoi attiser les convoitises de la Casa Blanca. "En ce moment, je suis à City et je suis vraiment heureux. Mais le Real Madrid est un club fantastique, quand vous voyez cette tunique blanche, vous savez exactement ce que représente le club, c'est énorme. Mais en même temps, j'ai actuellement un contrat avec City et je dois le respecter. Mais c'est un club fantastique", a expliqué l'attaquant en conférence de presse.

"C'est quelque chose que vous voyez tout le temps (les rumeurs dans les journaux), mais je suis un joueur de City et j'apprécie pour le moment, même si les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme on l'avait prévu. En championat, notamment. Nous avons maintenant une énorme opportunité en Ligue des Champions, mais je continue à dire, le Real Madrid est un club fantastique, il fait beau à Madrid, mais je suis très heureux à City. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur et je suis toujours ouvert aux défis mais en ce moment mon défi est à Manchester City. À l'avenir, qui sait ... ", a-t-il conclu.