Le Barca organise un match de gala pour Ronaldinho, avec de tout grands noms !

Ronaldinho a joué cinq saisons pour les Blaugranas. Cet été, ce sera au tour du club catalan d'honorer "Ronnie", en échange de tous les services rendus.

Deux Liga, deux Super Coupe, une Ligue des Champions, Ronaldinho n'a pas seulement brillé par ses exploits individuels. L'un des plus talentueux et des plus grands dribbleurs de l'Histoire du ballon rond aura le droit à un match de gala au Camp Nou. Le Barca a annoncé que ce match de légendes aura lieu le 19 août.

Le média RAC 1 a déjà fuité quelques noms qui participeront à l'événement : Pirlo, Henry, Roberto Carlos, Nedved, Saviola, Maldini. Que du beau monde ! Certaines rumeurs évoquent la possible venue de Diego Maradona. El pibe de oro pourrait même disputer quelques minutes, si sa santé le permet.