Bundesliga : Koen Casteels et Wolfsbourg ne retrouvent pas les places européennes

Deux rencontres de Bundesliga au programme ce dimanche et Koen Casteels lançait la journée avec un déplacement de Wolfsbourg à l'Union Berlin.

Les Loups de Wolfsbourg espéraient l'emporter et réintégrer le top 6, synonyme de places européennes. Le Vfl sera cependant mené de deux buts : Andersson ouvre le score en fin de première période (1-0, 41e) et Friedrich fera 2-0 à la 56e minute.

Wolfsbourg reviendra dans la rencontre à l'heure de jeu via Yannick Gerhardt (2-1, 60e) ; Weghorst fera 2-2 à la 81e et permettra à l'équipe de Koen Casteels (titulaire) de prendre le point du partage à l'Union Berlin. Au classement, Wolfsbourg reste une unité derrière la 6e place occupée par le Schalke 04 de Benito Raman, et 5 unités devant l'Union Berlin qui reste confortablement installée dans le ventre mou.