Officiel: un ancien buteur de Liverpool sans club!

L'attaquant et Trabzonspor ont mis fin à leur aventure commune.

Daniel Sturridge est libre de tout contrat. L'ancien compère de Sterling et Suarez à la pointe de l'attaque de Liverpool était arrivé en Turquie en début de saison, après avoir été poussé vers la sortie par Liverpool. Son aventure n'aura pas dépassé sept mois avec l'actuel leader du championnat turc.

Au total, il aura disputé 16 rencontres en Turquie (pour sept buts et quatre assists) et va désormais se chercher un nouveau défi. Passé également par Chelsea et West Brow, Daniel Sturridge est à la recherche de son second souffle depuis la saison 2014-2015, au cours de laquelle il avait empilé 22 buts en Premier League avec les Reds.