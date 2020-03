Ronaldo veut absolument empêcher la descente : iPhone, voyages et avions gratuits

Son club a fait la bonne opération le week-end d'avant, avant de perdre de manière assez logique au Pays Basque. Avec 29 points au compteur, il n'en reste pas moins que la Real Valladolid a fait un grand pas vers le maintien.

Pour célébrer la victoire contre la lanterne rouge de l’Espanyol, malgré la présence de ce dernier en Europa League jusqu’en seizième de finales, le Président de la Real Valladolid a voulu marquer le coup. Et le président n’est, ni plus ni moins, que l’ancien joueur du Real, du Barca, de l'AC et de l'Inter Milan ; le Brésilien Ronaldo.

L’attaquant légendaire a décidé de récompenser ses joueurs d’une manière inédite, avance le média espagnol Marca ce mardi matin. Le Président Ronaldo a annoncé qu’il allait payer des iPhone, des voyages et des billets d’avion aux joueurs qui étaient sur la pelouse lors de la victoire importante contre l’Espanyol. Il se fait que l’actionnaire principal de la Real a considéré comme importantissime la victoire contre la lanterne rouge dans la lutte pour le maintien. A présent, son club compte sept points d’avance sur le premier relégable.