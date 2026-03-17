Pourtant blessé, un Diable Rouge a demandé à accompagner le groupe de Rudi Garcia aux États-Unis

Blessé et absent des terrains depuis plus d'un mois, Youri Tielemans a tout de même demandé à accompagner le groupe de Rudi Garcia aux États-Unis, fin mars. Un comportement noble de la part du joueur désigné capitaine à long terme en fin d'année dernière.

En guise de préparation à la Coupe du monde 2026, les Diables Rouges se rendront une première fois sur le sol nord-américain à la fin du mois pour un petit stage et deux matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

Un rassemblement pour lequel Rudi Garcia dévoilera sa sélection ce vendredi à 13h00 lors d'une conférence de presse organisée à Tubize. Pour établir son groupe, le sélectionneur français a dû composer avec plusieurs forfaits de joueurs blessés.

C'est notamment le cas de Youri Tielemans, qui n'a plus joué depuis près d'un mois avec Aston Villa et qui ne sera pas en mesure de refouler les pelouses avant la fin de la trêve internationale. Des profils comme Mandela Keita ou Nathan De Cat pourraient en profiter pour recevoir leur chance.

Malgré sa blessure, Youri Tielemans veut accompagner les Diables

Nommé capitaine sur le long terme par Rudi Garcia lors du déplacement au Liechtenstein en septembre, l'ancien joueur d'Anderlecht veut toutefois rester au plus près du groupe lors d'un rassemblement qui sera très important pour poser les bases de la Coupe du monde.



C'est la raison pour laquelle, selon les informations de Het Nieuwsblad, Youri Tielemans aurait demandé de pouvoir accompagner le groupe qui partira aux États-Unis dans une petite dizaine de jours. Un comportement très noble de sa part, et une demande bien sûr acceptée par l'Union belge.