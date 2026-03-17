Déçu, le Standard peut néanmoins s'inspirer de son partage à l'Antwerp, et voici pourquoi

Malgré la déception, le Standard peut s'inspirer de son déplacement au Bosuil. Tout n'était certes pas parfait pour les Rouches, qui ont néanmoins créé bien plus d'occasions qu'à leur habitude.

C'est sur la pelouse de l'Antwerp que le Standard aura perdu sa dernière chance de jouer les Champions Play-Offs. Mis à terre par Anthony Valencia, les Rouches n'ont pas su prendre les trois points au Bosuil malgré un penalty manqué, une supériorité numérique de vingt minutes et plusieurs grosses occasions de tromper un excellent Brandon Nozawa.

"On devait gagner ce match. Ils marquent sur une contre-attaque et on doit revenir, ce n'était pas évident parce qu'ils pouvaient défendre à 10 dans la surface. Il y a de la déception, évidemment. On était contents de créer davantage d'occasions, le match n'était pas du tout une catastrophe", analysait Ibe Hautekiet après la partie.

Offensivement, le Standard livrait une bonne prestation à l'Antwerp

Une partie que le Standard n'a pas dominée à outrance, mais lors de laquelle il a saisi ses moments forts pour créer de grosses opportunités. Il n'aura manqué que la conclusion pour les Rouches, qui se sont cette fois procuré suffisamment d'occasions.

"On avait l'idée de jouer comme d'habitude, et regarder dans les vingt dernières minutes si on avait la possibilité de pousser. On ne voulait pas prendre de risques, encaisser deux contre-attaques et que ça soit 2-0. Quand on regarde le match, on a créé beaucoup plus que dans les autres, c'était plutôt une bonne prestation."



Sur une série de 30 matchs sans victoire dans cette mini-compétition, le Standard pourrait cependant vivre des Europe Play-Offs différents des autres. Ibe Hautekiet ne le cache pas : l'ambition des Rouches est de se battre jusqu'au bout pour la place européenne. "L'ambition, c'est de gagner. Si tu te qualifies presque pour les Champions Play-Offs, tu dois dire que tu veux gagner les Europe Play-Offs", a conclu le défenseur central.