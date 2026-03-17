Le Mexique prêt à accueillir (entre autres) Belgique-Iran, mais les supporters belges ne seraient pas ravis

L'Iran a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne se rendrait pas aux USA pour y disputer la Coupe du Monde 2026. La fédération iranienne négocie avec la FIFA pour délocaliser ses matchs au Mexique... ce qui ne serait pas une solution fort pratique.

Que va-t-il advenir de la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 ? Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a récemment affirmé que suite aux déclarations de Donald Trump ne garantissant pas la sécurité de la délégation d'Iran au Mondial, il était hors de question que l'équipe nationale dispute ses matchs sur le territoire étatsunien.

En conséquence, la fédération iranienne et la FIFA seraient actuellement en négociations afin de trouver une solution et cette solution pourrait être de délocaliser les matchs de l'Iran... au Mexique.

C'est désormais au tour du gouvernement mexicain de réagir : la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a affirmé en conférence de presse qu'en cas de demande conjointe de la FIFA et de la fédération iranienne, son pays était disposé à accueillir la Team Melli durant la compétition.

La FIFA aurait un véritable casse-tête à régler

Mais une telle solution constituerait un véritable casse-tête logistique pour la FIFA, chaque rencontre ayant d'ores et déjà été planifiée et les tickets ayant été mis en vente voilà plusieurs mois désormais. Les supporters de chaque sélection devant affronter l'Iran ont déjà pris leurs dispositions.

L'équipe nationale iranienne doit a priori affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis l'Egypte à Seattle. Les fédérations ont notamment planifié leur camp de base sans envisager un déplacement lointain au Mexique.





Quelles options pour la FIFA ?

La FIFA a-t-elle des options ? Dans ce type de cas de "force majeure", on imagine que le sort des supporters, s'il est malheureux, risque fort de passer au second plan. Il n'est d'ailleurs que partiellement problématique puisque les supporters iraniens, de toute façon, ne pouvaient déjà pas se rendre aux USA.

Une autre solution semble envisageable, même si elle risque fort d'être déplaisante pour une autre sélection. En effet, il s'avère qu'une équipe asiatique dispute en théorie tous ses matchs au Mexique : la Corée du Sud, dans le groupe A. Et si la FIFA décidait tout bonnement... d'échanger l'Iran et la Corée du Sud, d'un groupe à l'autre ?

Les deux sélections devraient, naturellement, changer de camp de base à 3 mois de la compétition. La Corée du Sud a actuellement prévu de résider à Guadalajara ; pourrait-elle "échanger" son camp de base avec celui de l'Iran, prévu à Tucson (Arizona) ?

Pour les adversaires de l'Iran et l'Iran lui-même, ce serait la solution idéale. Pour les supporters sud-coréens, ce serait un sacré changement d'organisation, mais les inquiétudes liées à la sécurité au Mexique ces derniers mois en avaient peut-être refroidi certains. Et si la solution était sous le nez de la FIFA ? Du moins sans prendre en compte les matchs à élimination directe par la suite...