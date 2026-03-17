Trois clubs pour un homme : le Standard risque de se faire griller la politesse pour Bruny Nsimba

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Trois clubs pour un homme : le Standard risque de se faire griller la politesse pour Bruny Nsimba
Photo: © photonews

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À 25 ans, Bruny Nsimba veut un bon projet sportif, mais aussi un salaire à la hauteur de la saison qu'il réalise. Malgré les intérêts du Standard et de La Gantoise, c'est donc le Cercle de Bruges qui est le mieux placé pour s'attacher ses services.

Auteur de huit buts et quatre passes décisives en championnat avec la lanterne rouge, Dender, Bruny Nsimba sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Une situation intéressante pour plusieurs clubs de Pro League, qui pourraient recruter gratuitement un joueur déjà expérimenté à 25 ans et capable de se montrer décisif dans notre championnat.

Parmi les clubs intéressés, le Standard discute depuis plus de deux mois avec l'entourage du joueur et a même déjà déposé une offre. Selon nos informations, Bruny Nsimba est séduit par le projet des Rouches, mais un élément pose problème : le salaire.

Bruny Nsimba au Standard : les chances sont presque nulles

En effet, l'avant-centre de Dender a également reçu une proposition du Cercle de Bruges, tandis que La Gantoise s'intéresse aussi à lui. Nsimba veut un bon projet sportif, mais souhaite aussi capitaliser sur sa bonne saison pour obtenir un salaire conséquent.


Les deux clubs néerlandophones lui proposent des émoluments plus élevés, surtout le Cercle de Bruges, qui, selon nos sources, offre un meilleur contrat que La Gantoise et semble donc le mieux placé pour l'attirer. Le Standard devrait donc augmenter son offre pour rester dans le dossier, mais cela ne semble pas être l'intention de Marc Wilmots et de ses associés.

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