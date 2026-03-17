Voici les 27 joueurs repris par les USA pour le match face à la Belgique

Dans une dizaine de jours, la Belgique affrontera les USA à Atlanta en match amical. Le sélectionneur étatsunien, Mauricio Pochettino, a dévoilé sa sélection de 27 hommes pour ce match.

Les USA préparent "leur" Coupe du Monde 2026 durant ce mois de mars avec deux matchs de gala prévus à Atlanta : le 28 mars contre la Belgique, et le 31 mars face au Portugal. Des rencontres pour lesquelles Mauricio Pochettino, le sélectionneur de la Team USA, a dévoilé sa sélection de 27 joueurs.

Aucun joueur de Jupiler Pro League n'est repris pour ces matchs de préparation, ce qui décevra certainement Bryan Reynolds, le latéral du KVC Westerlo. Mark McKenzie, ancien défenseur de Genk actuellement à Toulouse, est cependant bel et bien repris.

9 joueurs de MLS dans la sélection des USA

Neuf joueurs de Major League Soccer, le championnat étatsunien, sont également présents. Fait notable, les 4 gardiens de but repris par Pochettino évoluent d'ailleurs en MLS.

Les USA ont été versés dans le groupe D à la Coupe du Monde 2026 : ils affronteront l'Australie, le Paraguay et un barragiste européen à déterminer entre la Slovaquie, le Kosovo, la Turquie et la Roumanie. Leurs matchs auront lieu à Los Angeles et Seattle.

La Belgique, de son côté, dévoilera sa sélection ce vendredi 20 mars. Les Diables Rouges affronteront les USA à Atlanta et un autre pays organisateur, le Mexique, à Chicago.



