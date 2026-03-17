Quelle ambition pour Malines en Champions Play-Offs ? "On n'est pas le plus grand club, mais..."

Malines a écrit l'histoire dimanche soir en se qualifiant pour les premiers Champions Play-Offs de son histoire. Le héros de la soirée a été Myron Van Brederode, qui a inscrit le but victorieux à la 91e minute, propulsant les Malinwa au septième ciel.

Le président Philippe Van Esch a vécu ce moment à distance. Depuis l’Espagne, il a suivi la rencontre sur son smartphone. "J’avais planifié des vacances depuis longtemps, donc je ne pouvais malheureusement pas être présent. J’ai suivi tout le match via Flashscore et l’application du club. Après la rencontre, j’ai immédiatement essayé d’appeler tout le monde, mais je n’ai réussi à joindre personne", raconte-t-il en riant à la Gazet van Antwerpen.

La performance est d’autant plus remarquable que Malines avait connu un début de saison difficile. L’arrivée de Tom Caluwé au poste de directeur technique et de Fred Vanderbiest comme entraîneur principal a marqué le début d’une nouvelle orientation, avec un effectif rajeuni comme socle de l’équipe.

Malines bientôt en Coupe d'Europe ?

Van Esch ne tarit d'ailleurs pas d’éloges sur son entraîneur. "C’est lui qui a proposé sa candidature. Nous n’avons pas eu à réfléchir longtemps avant de lui donner sa chance. Fred est un vrai homme de terrain, et il gagne des matchs. Il ne se laisse pas influencer par ce que dit la presse ou par les cris depuis la touche."

L’un des acteurs clés de cette réussite est Myron Van Brederode. "Cette saison, il a été très important. C’est un joueur prometteur, un vrai dossier d’investissement, et il sera difficile à retenir à terme. Mais c’est notre fonctionnement : nous donnons leur chance aux joueurs, puis nous les laissons progresser."



Après cette qualification historique, le président pense déjà à l’avenir. "L’objectif est de se qualifier pour l’Europe. Ce serait fantastique. Nous ne sommes pas encore le plus grand club de Belgique, mais rien n’empêche d’y parvenir un jour."