Roy Hodgson rempile avec le Crystal Palace de Benteke

Fort d'une douzième place en Premier League, Crystal Palace et Christian Benteke pourront compter une saison de plus sur Roy Hodgson. En effet, le technicien anglais a signé un nouveau contrat jusqu'en 2021.

A la tête des Eagles depuis 2017, Hodgson a réussi à maintenir le club dans le ventre mou du championnat depuis trois saisons.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC